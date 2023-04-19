أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة أسيوط، التي تنطلق السبت 6 مايو المقبل للصف الأول والأحد 7 مايو المقبل للصف الثاني الثانوي.

جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة أسيوط

تنطلق جدول امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني بمحافظة أسيوط، يوم السبت 6 مايو المقبل للصف الأول الثانوي وتستمر حتي يوم السبت 20 مايو من نفس الشهر وامتحان الصف الثاني الثانوي العام تبدأ يوم الأحد 7 مايو المقبل وتستمر حتي يوم الأحد 21 مايو من نفس الشهر .

امتحان الترم الثاني للصف الأول الثانوي

السبت 6 مايو امتحان اللغة العربية لمدة 3 سنوات.

الإثنين 8 مايو امتحان الرياضيات لمدة 3 سنوات.

الأربعاء 10 مايو امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا

السبت 13 مايو امتحان مادتي الأحياء والتاريخ

الإثنين 15 مايو اللغة الأجنبية الأولى وفلسفة ومنطق

الأربعاء 17 مايو اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 20 مايو امتحان مادة الفيزياء .

امتحان الترم الثاني للصف الثاني الثانوي

الأحد 7 مايو امتحان اللغة العربية

الثلاثاء 9 مايو امتحان كيمياء وعلم النفس والاجتماع

الخميس 11 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 مايو امتحان أحياء وجغرافيا

الثلاثاء 16 مايو امتحان جبر وتفاضل وحساب مثلثات

الخميس 18 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ

الأحد 21 مايو امتحان رياضيات تطبيقية وفلسفة ومنطق