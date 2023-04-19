أسماء 8 مصابين في انقلاب ميكروباص على صحراوي أسيوط الغربي

أصيب 8 أشخاص منذ قليل في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص أمام كوبري أبوصير بالطريق الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة بني سويف، جرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام، لقربها من مكان الحادث.

تفاصيل إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص أمام كوبري أبو صير بالطريق الصحراوي الغربي في المسافة مابين محافظتي الفيوم وبني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم

على الفور تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: أحمد عبدالحي عبدالباقي 28 عامًا، عامل، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، أحمد يوسف عبدالله 55 عامًا، سائق، اشتباه كسر بعظم الترقوة، هيثم يوسف عبدالله 48 عامًا، بدون إصابات ظاهرية.

كما أصيب إسلام محمد سيد 20 عامًا، بجروح وسحجات، و أحمد عبدالتواب علي 34 عامًا، تاجر مواشي، بكسر بالذراع الأيسر، رمضان محرم عبدالحكيم، 50 عامًا، عامل، باشتباه كسر بالعمود الفقري، شعبان عيد صالح 28 عامًا، عامل، باشتباه كسر بالعمود الفقري، إبراهيم عيد فارس 32 عامًا، بكسر مضاعف بالساقين، وجميعهم مقيمين بمركز إهناسيا المدينة بمحافظة بني سويف.