مكاتب بريد تعمل خلال إجازة العيد في أسيوط.. خدمات مختلفة للمواطنين

أعلنت منطقة بريد أسيوط، أسماء وعناوين مكاتب البريد التي تعمل خلال إجازة العيد في محافظة أسيوط، وذلك يومي 24 و25 أبريل المقبلين، وتضم 15 مكتب بريد موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة، لتقديم الخدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر 2023، مثل إيداع الأموال أو سحبها.

ونستعرض في التقرير التالي، أسماء وعناوين مكاتب البريد التي تعمل خلال إجازة عيد الفطر بأسيوط.

مكاتب بريد تعمل خلال إجازة العيد في محافظة أسيوط