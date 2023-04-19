مكاتب بريد تعمل خلال إجازة العيد في أسيوط.. خدمات مختلفة للمواطنين
كتب:
حسن عبد النعيم
03:44 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
مكتب البريد المصري- أرشيفية
أعلنت منطقة بريد أسيوط، أسماء وعناوين مكاتب البريد التي تعمل خلال إجازة العيد في محافظة أسيوط، وذلك يومي 24 و25 أبريل المقبلين، وتضم 15 مكتب بريد موزعة على مختلف مراكز ومدن المحافظة، لتقديم الخدمات للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر 2023، مثل إيداع الأموال أو سحبها.
ونستعرض في التقرير التالي، أسماء وعناوين مكاتب البريد التي تعمل خلال إجازة عيد الفطر بأسيوط.
مكاتب بريد تعمل خلال إجازة العيد في محافظة أسيوط
- مكتب بريد خزان أسيوط الكائن بشارع محمود رشوان بمدينة أسيوط.
- مكتب بريد أسيوط معاشات بشارع سعد زغلول بمدينة أسيوط.
- مكتب بريد القوصية بجوار مركز الشباب والمساكن الشعبية.
- مكتب بريد الغنايم الكائن بشارع الأزهر.
- مكتب بريد أبوتيج الرئيسي بجوار محطة السكة الحديد.
- مكتب بريد صدفا فرعي بميدان أبو العباس.
- مكتب بريد العتمانية بقرية العتمانية بمركز البداري.
- مكتب بريد أولاد إلياس بقرية أولاد إلياس بمركز صدفا.
- مكتب بريد أم القصور الكائن بقرية أم القصور بمركز منفلوط.
- مكتب بريد بني حسين الكائن بقرية بني حسين بمركز أسيوط.
- مكتب بريد موشا الكائن بقرية موشا بمركز أسيوط.
- مكتب بريد ساحل سليم بجوار المساكن الشعبية.
- مكتب بريد منفلوط الرئيسي خلف مركز الشرطة.
- مكتب بريد البداري بجوار مركز الشرطة.
- مكتب بريد ديروط بشارع السايح بمدينة منفلوط.