إصابة شخصين في تصادم سيارة بالرصيف على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب شخصين في العقد الرابع من العمر، بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم الأربعاء الموافق 28 من شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة عليها، فاصطدم بالرصيف.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، بينما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي تحمل رقم و ل ق 4753 بالرصيف على طريق أسيوط الغربي بالفيوم، قرب كوبري الواسطى، بسبب السرعة الزائدة، وإصابة مستقليها.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: إبراهيم حسني عبد الفتاح، 41 سنة، مصاب بنزيف من الأـنف، واشتباه ما بعد الارتجاج، ونجيب أحمد محمد فتح الباب، 43 سنة، ومقيم بني سويف.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وتشخيص إصابتهما تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما بحسب إصابة كل منهما.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.