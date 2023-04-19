أعلنت مديرية التربية والتعليم عن جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة كفر الشيخ ، علي أن تكون بداية الامتحانات للصف الأول الثانوي يوم 6 مايو 2023، مادة اللغة العربية، والإثنين 8 مايو، مادة الكيمياء، والأربعاء 10مايو ،مادة الجغرافيا، والسبت 12مايو، مادة اللغة الأجنبية الثانية، والتاريخ، والإثنين 15مايو، اللغة الأجنبية الأولي، والأربعاء 17 مايو، مادة الفيزياء، والسبت 20 مايو، مادة الفلسفة والمنطق، والإثنين 22 مايو، مادة الرياضيات، والأربعاء 24 مايو، مادة الأحياء.

جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة كفر الشيخ

كما حددت مديرية التربية بكفر الشيخ، جدول امتحانات الترم الثاني لأولى و2 ثانوي في محافظة كفر الشيخ ، علي أن يكون بداية امتحانات الصف الثاني الثانوي للترم الثاني، الأحد 7 مايو، مادة اللغة العربية، عام، الثلاثاء 9 مايو، مادتي تطبيقات الرياضيات ، علمي، والجغرافيا، أدبي، والخميس 11 مايو، مادة اللغة الأجنبية الأولي، عام، والأحد 14 مايو، مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات، عام، والثلاثاء 16 مايو، مادتي الفيزياء، علمي، والتاريخ، أدبي، والخميس 18 مايو، مادة اللغة الأجنبية الثانية، عام، والأحد 21 مايو، مادتي الأحياء، علمي، والفلسفة والمنطق، أدبي، والثلاثاء 22 مايو، مادتي الكيمياء، علمي، وعلم النفس والاجتماع، أدبي.

الاستعداد التام لامتحانات الثانوية العامة

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، ل"للوطن"،أننا قد انتهينا من الاستعدادات لامتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي محافظة كفر الشيخ، وتوفير كافة السبل للعمل علي راحة أبنائنا الطلاب، علي مستوي جميع اللجان بنطاق الإدارات التعليمية.

وأشار إلى أنه تم تحديد موعد إجراء طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي للترم الثاني، وتذليل كافة السبل للطلاب قبل بدأ الامتحانات تيسيراً لهم، وإزالة أي عراقيل قد تحدث خلال الامتحانات من خلال غرف العمليات داخل كل إدارة تعليمية، وكذلك المتابعة المستمرة لأداء الامتحانات من خلال غرفة عمليات المركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، بها 13 إدارة تعليمية موزعة بشكل جغرافي علي نطاق مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، كم تضم المحافظة نحو 2450 مدرسة تقريباً بجميع المراحل التعليمية.