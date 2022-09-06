محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بتنسيق الثانوية العامة في 41 مدرسة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن النزول بتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام إلى 227 درجة نظام انتظام، و140 درجة للثانوي الخاص والمنازل، وذلك في استجابة لعدد من مطالب أولياء الأمور والطلاب في هذا الشأن، كما تم تحديد مدارس بعينها لقبول الطلاب بها دون غيرها، وذلك نظرًا لكثافة الطلاب ببعض المدارس في 12 إدارة تعليمية، وعددهم 41 مدرسة، شريطة عدم التحويل منها إلى أي مدرسة أخرى طوال فترة الدراسة.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم عبر بيان ، أنه تلقى العديد من الطلبات والمناشدات من قبل أولياء الأمور والطلاب، وذلك للنزول بتنسيق القبول بالثانوية العامة، وهو الأمر الذي وجه به وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد عبدالله، بتقديم بيان مفصل عن عدد فصول الثانوية العامة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى الإقليم، وما يمكن استيعابه بتلك الفصول.

وأضاف المحافظ أنه تبين قبول 21757 طالبًا، ورأى المحافظ أنه لا مانع من استيعاب حوالي 5 آلاف و531 طالبا آخرين بالمدارس الثانوية العامة.

المحافظ يهنئ الطلبة

ومن جانبه قدم المحافظ التهنئة لكل الطلاب الذين أُتيحت لهم فرصة التقدم للالتحاق بالثانوية العامة، بناءً على رغبتهم.