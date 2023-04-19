«البحوث الفلكية»: شهر رمضان سيحل في فصل الشتاء خلال الـ9 سنوات المقبلة

فجر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مفاجأة بشأن موعد حلول شهر رمضان 2024 والسنوات المقبلة، موضحا أنه في عام 2024 سيكون في الشتاء وفقا للحسابات الفلكية.

وأشار المعهد إلى أنه من المقرر أن يبدأ في العشرة الأيام الأولى من شهر مارس ويتزامن ذلك مع فضل الشتاء، لأن موعد شهر رمضان يتناقص بمعدل 10 أيام من التاريخ الميلادي عن العام الماضي له.

شهر رمضان 2024

وأوضح في تقرير صادر عنه، أن الـ9 سنوات المقبلة سيحل موعد شهر رمضان في فصل الشتاء، بدءا من عام 2024 و حتى عام 2032 ميلادية، وهو يتزامن مع فصل الشتاء كاملا، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي.

وفي السياق ذاته، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن غدا الخميس سيتم استطلاع هلال شهر شوال 2023، وموعد عيد الفطر 2023، لافتا إلى أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غرة شهر شوال ستكون الجمعة المقبل.