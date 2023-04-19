رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

غدا.. أطول يوم صيام في شهر رمضان 2023

كتب:

صفية النجا
04:45 م | الأربعاء 19 أبريل 2023
رمضان 2023

رمضان 2023

انقضى شهر رمضان ولم يتبقى منه سوى صيام اليوم الأخير الـ29 وهو أطول أيامه في عدد ساعات الصوم، إذ تصل لـ14 ساعة و54 دقيقة وفقا للحسابات الفلكية وإمساكية شهر رمضان لمحافظة القاهرة.

أقصر يوم في عدد ساعات الصيام

وبدأ صيام شهر رمضان في مصر هذا العام في الـ23 من مارس الماضي، وكان أقصر يوم صامه المصريين هو اليوم الأول من شهر رمضان، إذ بدأ من الساعة 4:29 فجرًا، وحتى الساعة 6:8 مساءً «أذان المغرب»، وكان عدد ساعات الصوم فيه 13 ساعة و59 دقيقية، بحسب إمساكية شهر رمضان لعام 1444 هجريًا لمحافظة القاهرة، والتي أعلنتها الهيئة العامة المصرية للمساحة وعقب اليوم الأول من شهر رمضان.

وأخذت ساعات الصيام في الزيادة تدريجيا، بمعدل من دقيقة إلى 3 دقائق يوميًا، حتى وصلت ذروتها في اليوم الـ29 من رمضان، والذي يوافق الخميس 20 أبريل، إذ يبدأ صوم هذه اليوم من الساعة 3:51 فجرًا وحتى الساعة 6:25، بمعدل 14 ساعة و54 دقيقة.

أطول يوم في عدد ساعات الصيام

وطبقًا حسابات هيئة المساحة المصرية فإن أطول أيام رمضان في الصيام هو آخر يوم في الشهر، بمعدل 14 ساعة و54 دقيقة، ويكون فرق الزيادة بين صيام اليوم الأول من رمضان واليوم الأخر ساعة إلا 5 دقائق «54» دقيقة.

اقرأ المزيد:

الناقد طارق الشناوي: تتر جعفر العمدة بصوت أحمد سعد الأفضل في رمضان

«تضامن قنا»: توزيع 4800 كرتونة و8000 كيلو لحم على الأسر في شهر رمضان

«نعيم» يلمح لمفاجأة في الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة.. هل يخون محمد رمضان؟

الناقد طارق الشناوي يتوقع نجومية فنانين شباب بعد أدائهم في دراما رمضان
بقلم صفية النجا