«تضامن قنا»: توزيع 4800 كرتونة و8000 كيلو لحم على الأسر في شهر رمضان

انتهت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، بالتعاون مع جمعية الأورمان، من توزيع 4800 كرتونة مواد غذائية و8 آلاف لحوم، فضلًا عن دعم 350 مريضًا بمستشفى قنا الجامعي، وذلك بأغلب أرجاء ومراكز وقرى محافظة قنا، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة.

جاء ذلك بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان المعظم، وتشجيعًا للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

توزيع كراتين غذائية

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه جرى الانتهاء من توزيع 4800 كرتونة مواد غذائية و8000 كيلو لحوم على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة قنا بالمجان على مدار شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أنه قد استفاد من توزيع الكراتين أغلب قرى المحافظة بعزبها المختلفة.

وأوضح أنّ كراتين الأورمان جرى توزيعها على الأهالي، والأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، من أبناء المحافظة، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة إلى قلوبها خاصة في أيام الشهر الكريم.

الخدمات الطبية

يذكر أن التوزيع في شهر رمضان، يأتي ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لها في مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان، وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك.