مصرع طفل صدمته سيارة على الطريق الزراعي في البحيرة

لقى طفل مصرعه قبل قليل، بعدما صدمته سيارة نصف نقل، أثناء عبوره طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي، بنطاق مركز إيتاي البارود، في محافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفل في حادث بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد وقوع حادث عبور مشاة مما أسفر عن مصرع طفل بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة طفل يدعى «إسلام محمد علي جمال عيسي»، 7 سنوات، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.