مصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل أثناء سيره بـ«الباتيناج» في البحيرة

لقي طفل مصرعه، بعدما صدمته سيارة ربع نقل أثناء سيره بالباتيناج، بشارع عبدالسلام الشاذلي بمدينة دمنهور، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع طفل أثناء سيره بالباتيناج

رد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد باستقبال مستشفى دمنهور التعليمي جثة طفل إثر تعرضه لحادث عبور مشاة، إذ صدمته سيارة ربع نقل، أثناء سيره بالباتيناج في شارع عبد السلام الشاذلي، بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية الطفل

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين وفاة طفل يدعى «عبد الرحمن. أ. أ»، 13 سنة، مقيم دمنهور، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.