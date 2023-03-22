مصرع طفل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق الصحراوي في البحيرة

لقي طالب مصرعه، قبل قليل، إثر تعرضه لحادث عبور مشاة، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

مصرع طالب في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث عبور مشاة، مما أسفر عن مصرع طفل أثناء عبوره الطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية الطالب

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة عصام أحمد زيدان، 12 سنة، مقيم في أسيوط، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.