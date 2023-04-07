مصرع طفل صدمته سيارة بالطريق الزراعي في البحيرة

لقي طفل مصرعه، قبل قليل، بعدما صدمته سيارة بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية كفر مساعد بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة الموتى وحُرر محضرًا بالواقعة.

مصرع طفل صدمته سيارة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى، جثة طفل صدمته سيارة بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم.

تحديد هوية الطفل الراحل

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة طفل يُدعى «محمد ا. ر»، 11 سنة، مقيم بمركز إيتاى البارود، وحُفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.