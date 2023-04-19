إصابة شخصين في حادثين متفرقين بالبحيرة

أصيب شاب وفتاة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادثين متفرقين بمركزي أبو حمص وكوم حمادة، ونقل المصابين إلى المستشفيات التابع لها الحادث وحرر محضرين بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.

إصابة شاب في حادث بالبحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى المحمودية العام شاب يدعى طارق خلاف عبدالقوي، 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر تعرضه لحادث تصادم بين دراجة نارية بسيارة بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقل إلى مستشفى المحمودية العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

إصابة فتاة في حادث بالبحيرة

كما تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى فتاة تدعى« ندا عبد الفتاح قناوي»، 25 سنة، مصابة بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية داخل مستشفى كوم حمادة العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.