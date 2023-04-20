منافذ خدمات شركة المياه في الإسكندرية خلال عيد الفطر.. أماكن ومواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تقديم خدماتها أثناء عطلة عيد الفطر المبارك، بمنافذ خدمة العملاء الداخلية والخارجية والمتنقلة، لتوفير خدمات الشركة، وشحن كروت المياه للمواطن السكندري أثناء العطلات الرسمية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أماكن منافذ خدمة العملاء الداخلية والخارجية والمتنقلة، لتوفير خدمات شركة مياه الشرب في الإسكندرية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

أسماء المنافذ الخارجية المتاحة خلال عطلة عيد الفطر المبارك

- منفذ سيدي بشر 2

- منفذ نادى أصحاب الجياد

- منفذ الأبراهيمية 2

- منفذ جرين بلازا

- منفذ بشاير الخير

- منفذ النزهة 2

- منفذ العامرية 2

- منفذ رشدی

وأوضحت شركة مياه الإسكندرية، أن ذلك خلال أيام «الخميس- الأحد- الاثنين- الثلاثاء»، من 10 صباحا حتى 4 مساءا.

منافذ متنقلة لخدمات المياه

- منفذ متنقل 1 (غرب)

- منفذ متنقل 2 (شرق)

- منفذ متنقل 3 (وسط)

وذلك أيام «الخميس- الأحد- الاثنين- الثلاثاء» من 11 صباحا حتى 5 مساء.

أسماء المنافذ الداخلية المتاحة خلال عطلة عيد الفطر المبارك

- منفذ فرع أبو قير

- منفذ فرع المندرة

- منفذ فرع سيدي بشر

- منفذ فرع السيوف

- منفذ فرع الرمل

- منفذ فرع الأبراهيمية

- منفذ فرع محرم بك والبلد

- منفذ فرع النزهة

- منفذ فرع القبارى

- منفذ فرع العجمى والساحل

- منفذ فرع 6 أكتوبر

- منفذ فرع العامرية

- منفذ فرع مريوط - منفذ فرع النوبارية

وذلك أيام «الخميس - الأحد - الاثنين - الثلاثاء».