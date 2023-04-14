أسماء الفائزين بالمسابقة الثقافية الرمضانية لـ«مياه الإسكندرية»

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسماء الفائزين فى اليوم الثانى والعشرين من رمضان 1444هجرى -2023 ميلادي بالمسابقة الثقافية الرمضانية الرابعة تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

أسماء الفائزين في الثاني والعشرين من رمضان

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور، إلى أن الأسماء الثلاثة الفائزين وهم كالتالي:

الفائز الأول: آية محمود محمد زغلولة

الفائز الثاني: مروة عبد الغني أبو السعود

الفائز الثالث: رافي عادل جورج صايغ

ولفتت الشركة إلى أنه تم اختيار الفائزين من خلال الموقع الإلكترونى من إجمالي 889 مرشحا «متسابقا»، مشيرة إلى أنه سيتم الاتصال بالفائزين لتسليمهم الجوائز أسبوعيا خلال شهر رمضان.

تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية 2023

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية كالتالي:

- المسابقة متاحة للجميع.

- للدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي.

- رقم الدخول هو أي رقم يختاره المتسابق ويحتفظ به للدخول بالإضافة إلى كلمة السر.

- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يوميًا «اختيار من متعدد».

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم.

- حتى تكون مرشحًا للفوز يوميًا يجب حل 3 أسئلة بشكل صحيح.

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- اختيار 3 فائزين يوميا بطريقة عشوائية آلية.

- الإعلان عن الفائزين يوميًا من خلال صفحة الشركة الرسمية على «فيس بوك».

- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل.

- تسليم الجوائز أسبوعيًا خلال شهر رمضان.