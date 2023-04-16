أسماء الفائزين في اليوم الـ24 من المسابقة الثقافية لـ«مياه الإسكندرية»

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أسماء الفائزين في اليوم الرابع والعشرين من رمضان، بالمسابقة الرمضانية الثقافية الرابعة تحت رعاية المهندس ـحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

تحديد أسماء الفائزين إلكترونيًا

وحددت شركة مياه الشرب بالاسكندرية عبر المنشور 3 فائزين إلكترونيا وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة من إجمالي 666 مرشحًا للفوز في ذلك اليوم وهم كالتالي:

- الفائز الأول: ندى حسام عبدالله أحمد.

- الفائز الثاني: حسن عطالله أبوالحسن.

الفائز الثالث: عمرو السيد محمد أبو النصر.

تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية 2023

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية كالتالي:

- المسابقة متاحة للجميع.

- للدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي.

- رقم الدخول هو أي رقم يختاره المتسابق ويحتفظ به للدخول بالإضافة إلى كلمة السر.

- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يوميًا «اختيار من متعدد».

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم.

- حتى تكون مرشحًا للفوز يوميًا يجب حل 3 أسئلة بشكل صحيح.

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- اختيار 3 فائزين يوميا بطريقة عشوائية آلية.

- الإعلان عن الفائزين يوميًا من خلال صفحة الشركة الرسمية على «فيس بوك».

- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل.

- تسليم الجوائز أسبوعيًا خلال شهر رمضان.