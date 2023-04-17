أسماء الفائزين في اليوم الـ25 من المسابقة الثقافية الرمضانية لشركة مياه الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسماء الفائزين في اليوم الخامس والعشرين من رمضان، بالمسابقة الثقافية الرمضانية الرابعة تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

3 فائزين من إجمالي 720 مرشحا

وكشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أسماء 3 فائزين من إجمالي 720 مرشحا تم اختيارهم إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني، لافتا إلى أنه سيتم تسليم الجوائز أسبوعيا خلال شهر رمضان.

وجاءت أسماء الفائزين لليوم الـ25 في المسابقة كالتالي:

الفائز الأول: مريم تامر عبد الحميد

الفائز الثاني: إيمان محمود علي عبدالله

الفائز الثالث: محمد علي حسن حجازي

تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية 2023

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تفاصيل المسابقة الثقافية الرمضانية، كالتالي:

- المسابقة متاحة للجميع.

- للدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي.

- رقم الدخول هو أي رقم يختاره المتسابق ويحتفظ به للدخول، بالإضافة إلى كلمة السر.

- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يوميًا «اختيار من متعدد».

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم.

- حتى تكون مرشحًا للفوز يوميًا يجب حل 3 أسئلة بشكل صحيح.

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- اختيار 3 فائزين يوميا بطريقة عشوائية آلية.

- الإعلان عن الفائزين يوميًا من خلال صفحة الشركة الرسمية على «فيس بوك».

- تبدأ المسابقة مع أول أيام الشهر الفضيل.

- تسليم الجوائز أسبوعيًا خلال شهر رمضان.