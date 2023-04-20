مسلسل سوق الكانتو الحلقة 28.. طه القماش يتزوج راوية

بدأت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 28 بطولة أمير كرارة بمشهد يتشاجر فيه طه القماش «أمير كرارة» مع رشاد «فتحي عبدالوهاب»، بعد أن علم الأول بأن الثاني هو السبب في تخريب بضاعته في المحل.

فيما يخطط صالح مع عم خليل لخطف بعض الجنود الإنجليز بسبب ما يفعلونه في السوق وقبضهم على بعض الشباب، أما رشاد فيعقد اتفاقا مع ضباط إنجليز ليساعدهم في القبض على الشباب الوطني مقابل خدمات يقدمونها له، ومنها إخفاء الورقة الخاصة بملكية أرض السوق بالأوقاف.

كما شهدت الحلقة الـ28 زواج طه القماش وراوية، ويبدأ صالح مخططه لقتل الجنود الإنجليز في السوق.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.