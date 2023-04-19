مسلسل سوق الكانتو الحلقة 27.. مي عز الدين تواجه «رشاد» بالحقيقة

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC، بطولة الفنان أمير كرارة، الفنانة مي عز الدين، الذي يُعرض خلال شهر رمضان 2023، حيث شهدت الحلقات السابقة تسارعًا للأحداث بشكل شيق.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 27

وشهدت الحلقة 27 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، العديد من الأحداث المثيرة،حيث وذهبت «راوية» التي تقوم بدورها مى عز الدين إلى «رشاد» الذي يقوم بدوره فتحى عبد الوهاب وواجهته بالحقيقة وأخبرته بأن الكلام عن تنازل جدتها عن أرض السوق سليم، وتأكدت من هذا الكلام فى الأوقاف.

فانتفض رشاد وأكد لها أن هذا الكلام ملعوب جديد من طه، لأنه لو صحيح هيضيع كل اللى شقى فيه، على حد قوله.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.