مسلسل سوق الكانتو الحلقة 27.. طه القماش يتعرض لنكبة ورواية تساعده

بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، والذي يعرض على قناة DMC، باشتعال طه القماش غضبا، وحاول البحث عن الشخص الذي خرب تجارته، فيما حاولت راوية التي تقوم بدورها الفنانة مي عز الدين، التخفيف عنه بعد مروره بتلك الكارثة وشراء بضاعة له من الأقمشة والملابس.

وذلك بعدما صدم الفنان أمير كرارة الذي يلعب دور طه القماش بتخريب أحد الأشخاص لدكانه وتجارته، بينما حاولت راوية، والتي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين التخفيف عن طه القماش، وذلك بعد ما قام أحد الأشخاص المجهولين بتخريب دكانه الخاص به.

نجاح سوق الكانتو

يذكر أنّ مسلسل سوق الكانتو حقق نجاحًا واسعًا بين المسلسلات المنافسة في دراما رمضان خلال العام 2023، وتشارك في دور البطولة كل من أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب.

فترة الاحتلال الإنجليزي على مصر عام 1920

يناقش مسلسل سوق الكانتو حقبة الاحتلال الإنجليزي على مصر خلال عام 1920، وتدور أحداث المسلسل في أحد الأسواق الشهيرة في القاهرة لبيع ملابس البالة وهو سوق الكانتو ومن ثم تجمع أمير كرارة علاقة حب بينه وبين مي عز الدين، ويشاركهم في البطولة كل من فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.