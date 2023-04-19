سوق الكانتو الحلقة 27.. أمير كرارة يلقي القبض على «جابر»

يبحث الجمهور عن أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 27 على شاشة قناة dmc، الذي يشهد عددا من الأحداث المتسارعة والشيقة، حيث يتمكن المفتش علي جابر بمساعدة طه القماش الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة، من القبض على جابر، الذى يتوعد طه بالانتقام، فيما يشكره المتفش على جهوده معه.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، ومن بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنو، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبد الخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.