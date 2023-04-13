منة فضالي تنشر صورة مع إيمان العاصي: «دلال» لازم تتشنق في ميدان عام

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» بصور تجمعها بإيمان العاصي، من كواليس مسلسل جعفر العمدة.

وعلقت منة فضالي على الصور، قائلة: «والله يا دلال لازم تتشنقي في ميدان عام، بجد عاوزه أعذبك بس مش عارفه ازاي، أنا بتكلم عن دلال مش إيمان».

وأضافت الفنانة: «إنما إيمان دي حبيبتي، وبحبها وبجد كنت كرهاها، واحنا بنصور مع بعض، بسبب اللي انتو شوفتوه، وده دليل على إنها ممثلة بجد، بس بردو يا إيمان لازم تتعدمي في ميدان عام مليش دعوة آه».

موعد عرض مسلسل جعفر العمدة

ويأتي موعد عرض مسلسل جعفر العمدة يوميا على قناة dmc الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض المسلسل الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.