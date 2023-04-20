أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير في أيام العيد.. مجانا للأطفال

مع بدء أيام إجازة عيد الفطر، الذي سيكون أول أيامه الجمعة، يفضل الكثيرون الخروج إلى المتنزهات وزيارة المواقع والمتاحف الأثرية التي تتميز بها مصر، ومن بينها المتحف المصري الكبير، أحد أكبر متاحف الآثار في العالم، الذي يجري التجهيز لافتتاحه رسميا في الفترة المقبلة.

مواعيد زيارة المتحف الكبير

أعلنت وزارة السياحة والآثار، التشغيل التجريبي للمتحف، واستقبال الزيارات يوميا من الساعة 9 صباحا إلى 2 صباحا، حيث يقدم حاليًا جولات محدودة العدد لاختبار جاهزية الموقع، وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي.

وقال الموقع الرسمي للمتحف، «ستتمكن من خلال هذه الجولة، زيارة البهو العظيم والبهو الزجاجي، ومركز المؤتمرات والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية، ستظل جميع المساحات الداخلية الأخرى التي تشمل صالات العرض المتحفي، مغلقة حتى الافتتاح الرسمي».

أسعار تذاكر المتحف الكبير للمصريين

حدد المتحف أسعار التذاكر على النحو التالي:

1- فوق 21 سنة 150 جنيها.

2- من 6 إلى 21 سنة 75 جنيها.

3- الطالب حتى 30 سنة 75 جنيها.

4- كبار السن فوق 60 سنة 75 جنيها.

5- تذاكر الدخول المجانية متاحة فقط فى شبابيك بيع التذاكر الرئيسية بالمتحف للأطفال تحت سن 6 سنوات.

رابط حجز تذاكر المتحف الكبير من هـــــــنـــــــــــا