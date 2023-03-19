رئيس قسم المصريات بمتحف اللوفر: نترقب افتتاح المتحف المصري الكبير

قال فنسنت روندوت، رئيس قسم علم المصريات بمتحف اللوفر في باريس، إن تاريخ مصر القديمة به العديد من الأسرار والمعلومات التي لم يتم اكتشافها حتى الآن، وهي كثيرة وليست بالقليلة، مشيرا إلى أن قسم علم المصريات في المتحف يحوي العديد من الآثار المصرية، وهو من أوائل المتاحف التي خصصت قسم لعلم المصريات.

روندوت: تم اكتشاف اللغة الهيروغليفية عام 1822

وأضاف «روندوت»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «من مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه يجب أن نتذكر أن اكتشاف التاريخ المصري القديم جاء بعد اكتشاف اللغة الهيروغليفية في عام 1822 خلال الحملة الفرنسية على مصر، ما يعني وجود 5 سنوات ما بين اكتشاف اللغة الهيروغليفية وافتتاح قسم علم المصريات بالمتحف.

مقتنيات قسم علم المصريات

وأوضح أن قسم علم المصريات في المتحف يعد إضافة إنسانية هامة يجب أن لا يغفلها أحد، مشيرا إلى أن الحضارة الفرعونية القديمة لم تكن مفهومة ولم يكن هناك فهم شامل لها، حيث يحتوى قسم علم المصريات على العديد من المقتنيات المهمة التي تجذب الكثير، وبعد فهم اللغة المصرية القديمة أصبحت البشرية قادرة على فهم الحضارة المصرية.

وأكد رئيس قسم علم المصريات بمتحف اللوفر بباريس ترقبه لافتتاح المتحف المصري الكبير في مصر، مستطردا: «ننتظر افتتاح المتحف المصري الكبير في القاهرة وسيعتبر حدثا هاما، وسيكون المتحف ضخما ومدهشا، ويتمتع بجودة فريدة وسيكون به الكثير من القطع النادرة».