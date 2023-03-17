المتحف المصري الكبير: أكثر من 50 ألف قطعة أثرية جاهزة للعرض قريبا

على الرغم من عدم افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا حتى الآن، إلا أن المتحف وخلال فترة ما قبل مرحلة التشغيل التجريبي، استضاف المعرض الفني المعاصر الأول، الذي يحمل اسم «علامات من مصر» أو Traces of Egypt، للفنانة التشكيلية الألمانية سوزان حفونة، والذي يأتي احتفاء بتقليد الزخرفة المصرية الخيامية الذي يعود تاريخها إلي قارون مضت، ويستمر من 16 مارس الجاري حتى 15 يونيو المقبل.

فتح المنطقة التجارية بالمتحف المصري الكبير للزيارة

وأعلنت إدارة المتحف المصري الكبير أيضا فتح المنطقة التجارية بالمتحف للزيارة، والتي تضم كل من المسلة المعلقة وتمثال البطالمة وتمثال الملك رمسيس الثاني وعمود النصر لمرنبتاح و ال 10تماثيل للملك سنوسرت والشعارات الملكيةو الدرج العظيم و البهو العظيم ومتجر الهدايا.

وحدد المتحف المصري الكبير أسعار تذاكر المنطقة التجارية بالمتحف خلال الفترة من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، حيث سيكون الدخول بالمجان للأطفال أقل من 6 سنوات.

فيما سيبلغ سعر التذكرة للمواطنين المصريين 150 جنيها وللأطفال والطلاب المصريين 75 جنيها، أما السياح الأجانب فقد بلغت قيمة التذكرة 1000 جنيه، أما قيمة التذكرة للأطفال والطلاب الأجانب فبلغت 500 جنيه.

المتحف المصري الكبير يعرض أكبر مجموعة مُتكاملة في العالم

وأوضح المتحف المصري الكبير، أن زيارة المنطقة التجارية في فترة ما قبل التشغيل التجريبي لا تتضمن زيارة المتحف من الداخل، ولا زيارة قاعات العرض الأساسية ولا قاعات توت عنخ آمون.

ووفقا لوزارة السياحة والآثار فإن المتحف المصري الكبير، صمم ليعرض به أكبر مجموعة مُتكاملة في العالم من الأثار المصرية القديمة، لافتة إلى أن المتحف في قاعاته المختلفة أكثر من 50 ألف قطعة أثرية فريدة يمتد تاريخها لأكثر من 7000 سنة.