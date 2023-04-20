إصابة 6 في حادث انقلاب ملاكي بالصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 6 أشخاص، من محافظتي قنا والجيزة، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ديرمواس بالمنيا، بسبب انفجار أحد الإطارات.

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم «5787 أ و» ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي، شمال مدخل قرية دلجا بمركز ديرمواس.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن، واختلال عجلة القيادة.

نقل 6 مصابين إلى مستشفى ملوي

وأسفر الحادث، عن إصابة 6 أشخاص هم: «حسن. س»، 68 عاما، محام، «هبة. ح»، 35 عاما، محامية، شقيقها حسام 27 عاما، سائق، يقيمون في محافظة قنا، و«يوسف. م» 19 عاما، طالب، وشقيقيه عمرو 12 عاما، طالب، سلمى 11 عاما، طالبة، يقيمون في محافظة الجيزة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.