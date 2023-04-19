حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المنيا

قاد اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ومدينة المنيا.

رصد التعديات على الأراضي الزراعية

تأتي الحملة في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للوحدات المحلية بالمحافظة، بتكثيف المرور اليومي وحملات إزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم.

وأوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، أنه تم المرور على عدد من أماكن البناء المخالف، بحي غرب مدينة المنيا، وقريتي صفط الشرقية وأدمو، إذ جرى إزالة كافة المباني المخالفة، مشددًا على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة مكبرة لإزالة التعديات

وفي وقت سابق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ 12حالة تعدي بالبناء المخالف على أراضي زراعية بقرى بني محمد سلطان، تله، طوخ الخيل.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حالتي تعدي فى المهد على أراضى أملاك دولة بقرية زاوية برمشا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.