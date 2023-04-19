إفطار جماعي وتكريم.. «الأورمان» تحتفل بيوم اليتيم في المنيا

شارك الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، في احتفالات يوم اليتيم الـ 20 لعام 2023 التى نظمتها جمعية الأورمان بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، حيث تناول الإفطار مع الأطفال على المسرح الروماني بكورنيش المدينة.

جاء ذلك بحضور، المستشار الدكتور وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، اللواء هاني بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، ربيع عبد الجليل مدير فرع جمعية الأورمان بالمنيا.

دعم الفئات المستحقة ورسم البسمةَ

قدم نائب المحافظ، التهنئة للأطفال بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وسط أجواء من السعادة والفرحة، مؤكدا علي حرص الدولة المصرية على حمايةِ النشءِ والشبابِ، خاصة أبنائنا الأيتام، بهدف تنشئتهم بشكل صحيح وسليم، ضمنَ منظومة متكاملة ترتكز على مقوماتِ بناءِ الإنسانِ صحيا، وعلميًا، واجتماعيا، كما دعا جميع مؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة دعم الفئات المستحقة ورسم البسمةَ على وجوه أبنائنا.

مشاركة الأطفال في احتفالية يوم اليتيم

من جانبه قال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة المنيا، إن احتفالية يوم اليتيم شارك بها 100 طفل من مؤسسات (المصطفى بسمالوط – مؤسسة البنين ومؤسسة البنات بمدينة المنيا، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأطفال من منظمات المجتمع المدني المختلفة.

وأوضح ربيع عبد الجليل مدير فرع جمعية الأورمان بالمنيا، أنه إلى جانب تكريم الأطفال، فقد تم خلال الاحتفالية تكريم 10 عرائس أيتام، و10 أطفال متفوقين علميا، و5 أمهات مثاليات.

وتضمنت فقرات الاحتفالية، عروض من فرقة أطفال قصر ثقافة المنيا، وحرص نائب المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال بالإضافة إلى المتطوعين من أبناء الجمعية.