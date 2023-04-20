فترة رئاسية جديدة لرئيس كوبا ميجيل دياز كانيل حتى عام 2028

انتخبت الجمعية الوطنية أو برلمان كوبا، الرئيس الحالي ميجيل دياز كانيل، لفترة رئاسية جديدة حتى 2028، كما أعيد انتخاب سالفادور فالديز ميسا نائبا للرئيس.

وفي وقت سابق، افتتحت الجمعية الوطنية، جلستها التأسيسية الـ10، لانتخاب رئيس كوبا ونائبا له، بالإضافة إلى رئيس البرلمان ونائبه وأمينه وأعضاء مجلس الدولة الجدد، من بين نوابه البالغ عددهم 470.

وصوت لصالح رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل، 459 نائبا في الجمعية الوطنية من أصل الـ462 الذين حضروا الجلسة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

97.66 % يصوتون لصالح رئيس كوبا

وقالت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني، ألينا بالسيرو، إن 97.66% من النواب، أيدوا انتخاب ميجيل دياز كانيل و93.4% لنائب الرئيس.

وصادقت الجمعية الوطنية، على مقترح رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل بتمديد صلاحيات رئيس الوزراء مانويل ماريرو، كما صادقت على التشكيلة الجديدة للحكومة.

كما شهدت الجلسة، إعادة انتخاب استيبان لازو هرنانديز رئيسا للجمعية الوطنية، وحصل على 443 صوتا، أي «96.1%» من إجمالي عدد الأصوات.

كما أُعيد انتخاب آنا ماريا ماري ماتشادو نائبةً لرئيس الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية، بحصولها على 457 صوتاً «99.13%».