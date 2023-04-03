رئيس «النواب السوري» يؤكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية مع كوبا

أكد رئيس مجلس النواب السوري حموده صباغ، أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين بلاده وكوبا، منوها بموقف كوبا الواضح الداعم لسوريا وشعبها طيلة السنوات الماضية.

تعاون بين كوبا وسوريا

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالسفير المفوض فوق العادة لكوبا لدى سوريا لويس ماريانو فرنانديس، إذ أعرب صباغ عن أمله بأن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين نموا في كل المجالات، وزيادة تبادل الزيارات والخبرات، مهنئا كوبا قيادة وحكومة وشعبا بإنجاز الاستحقاق الكبير المتمثل بانتخاب ممثليهم في الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية «البرلمان»، متمنيا للسفير فرنانديس التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة بدمشق بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا».

تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية

ومن جانبه، أكد السفير الكوبي أن بلاده كانت ولا تزال تقف إلى جانب الشعب السوري، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الخطط والمشروعات التي سيعمل عليها خلال تنفيذه مهامه سفيرا لبلاده بدمشق وفي مقدمتها تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية، مبينا أن بلاده تواصل تقديم العون والمساعدة لسوريا في مجال التكنولوجيا الحيوية واللقاحات والأدوية، سواء لمواجهة فيروس كورونا أو تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا مؤخرا، مجددا التأكيد على موقف كوبا الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية السورية.