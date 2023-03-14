أجهزة الصراف الآلي في كوبا تبدأ بقبول بطاقات نظام الدفع الروسي «مير»

بدأت أجهزة الصراف الآلي في العاصمة الكوبية «هافانا» بقبول بطاقات نظام الدفع الروسي «مير»، وقالت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن أحد مراسليها تمكن من سحب 5000 بيزو كوبي من حسابه بالروبل باستخدام بطاقة مير في إحدى ماكينات الصرف الآلي.

الاستعدادات لإطلاق «مير» في كوبا شارفت على الاكتمال

وفي 3 مارس الجاري، قال السفير الروسي في العاصمة الكوبية «هافانا» أندريه جوسكوف، في مقابلة مع «ريا نوفوستي» إن الاستعدادات لإطلاق نظام الدفع «مير» في كوبا شارفت على الاكتمال.

جدير بالذكر، أن يتم قبول بطاقات «مير» في أبخازيا وأرمينيا وبيلاروسيا وفيتنام وكازاخستان وقيرجيزستان وطاجيكستان وكوريا الجنوبية وأوسيتيا الجنوبية.

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