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مقتل 90 وإصابة 300 في تدافع خلال توزيع مساعدات وسط صنعاء

كتب:

حسن رمضان
02:36 ص | الخميس 20 أبريل 2023
عناصر من الحوثيون-صورة أرشيفية

عناصر من الحوثيون-صورة أرشيفية

لقي 90 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 300 آخرين، في حادث تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في منطقة باب اليمن وسط  العاصمة اليمنية «صنعاء».

أشارت وسائل إعلام محلية، إلى وقوع حادث تدافع أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار، فيما ألقت السلطات القبض على اثنين من التجار القائمين على الموضوع.

وكانت وسائل إعلام قالت في وقت سابق، إن الحادث وقع في «مدرسة معين» في باب اليمن، نتيجة انفجار استهدف تجمعا في مركز لتقديم مساعدات مالية، أعقبها عملية تدافع، وفقا لما ذكرته وكالة أنبا «شينخوا» الصينية.

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