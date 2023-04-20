رياح قوية تضرب مدينة الطور في جنوب سيناء.. والرطوبة تسجل 65%

تعرضت مدينة طور سيناء، صباح اليوم، إلى رياح قوية تزيد سرعتها عن 40 كيلومترا في الساعة، ويتوقع خبراء الأرصاد إلى هبوب عاصفة ترابية خلال اليوم.

وبشأن ذلك، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن» أنه يتابع يوميا حالة الطقس وتوقعات هيئة الأرصاد، مشيرا إلى أن درجات الحرارة اليوم أقل من أمس على معظم الأنحاء بالمحافظة مع ارتفاع نسبة الرطوبة وسرعة الرياح.

طقس مدن خليج العقبة

وأضاف أن طقس مدن خليج العقبة يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مع وجود رياح خفيفة شمالية، إذ تسجل مدينة دهب صباح اليوم الخميس 29 درجة، وسرعة الرياح 23 كيلو مترا في الساعة.

وتابع: «درجة الحرارة في شرم الشيخ 28 درجة، وسرعة الرياح 11 كيلو مترا في الساعة وهي رياح غربية، مدينة نويبع سجلت 27 درجة، طابا 24 درجة، وسرعة الرياح 23 كيلو متر في الساعة وهي شمالية وشمالية غربية».

رياح شمالية غربية على طور سيناء

ومن جهة أخرى، قال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، إن طقس اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة عكس أمس، موضحا أن نسبة الرطوبة في الهواء مرتفعة مع وجود نشاط كبير في حركة الرياح.

وأشار إلى أن نسبة الرطوبة في الهواء بلغت 65%، ودرجات الحرارة في الصباح بلغت 24 درجة وتصل خلال ساعات النهار إلى 30 درجة، مع نشاط حركة الرياح، مضيفا أن الرياح الشمالية الغربية تضرب مدينة طور سيناء ويتوقع أن تكون هناك عواصف ترابية خلال اليوم.