عاصفة ترابية تضرب طور سيناء.. والعظمى تسجل 24 درجة مئوية «صور»

ضربت عاصفة ترابية مدينة طور سيناء، صباح اليوم الاثنين، وتزامنت مع ارتفاع درجات الحرارة التي سجلت 24 مئوية، فيما بلغت سرعة الرياح 50 كيلومترا في الساعة.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، لـ«الوطن»، إنه جرى إطلاق تحذيرات لقائدي المركبات لتوخي الحذر بعد هبوب عواصف ترابية على مدينة الطور، موضحاً أن حركة ميناء الصيد لم تتأثر بالرياح ويعمل الميناء بصورة طبيعية.

طقس سانت كاترين

وتشهد مدينة سانت كاترين طقسا حارا، اليوم، وقال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين في تصريح خاص، إن المدينة سجلت درجة حرارة 21 مئوية، وهي مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، وبلغت سرعة الرياح 21 كيلومترا في الساعة.

وأوضح، أن جبل سانت كاترين سجل 16 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة سجلها الجبل منذ موسم الشتاء، بينما سجل جبل موسى 12 مئوية، وجبل عباس 10 درجات، وقال إن الطقس فوق قمم الحبال أصبح ربيعيا يجذب آلاف السياح للمدينة التي استقبلت قرابة 1200 سائح.

شرم الشيخ تسجل 27 درجة

وتشهد مدينة شرم الشيخ أجواء صيفية حارة، وسجلت 27 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة سجلتها مدينة بجنوب سيناء، وبلغت سرعة الرياح 14 كيلومترا في الساعة، ونسبة الرطوبة 14%.

كما سجلت مدينة دهب 26 درجة، ومدينة طابا 20، ونويبع 22، ورأس سدر 22، وأبورديس 21، وأبوزنيمة 21.