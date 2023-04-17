طقس جنوب سيناء في شم النسيم.. الجو ربيع والعظمى 27 درجة

يحتفل المصريون، اليوم الاثنين، بعيد شم النسيم، وسط أجواء مناخية معتدلة في محافظة جنوب سيناء، والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة العظمى والصغرى بكل المدن.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن درجات الحرارة ارتفعت اليوم بنحو 3 درجات تقريبا عن أمس، ولكن في المجمل تسود أجواء ربيعية على كل مدن المحافظة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تستقبل الشواطئ العامة والحدائق الزوار للاحتفال بهذه المناسبة.

وأضاف المحافظ، أن حالة الطقس تساعد على نزول مياه البحر والاستمتاع بالسباحة، خاصة في أوقات الظهيرة لارتفاع درجات الحرارة.

جبل سانت كاترين يسجل 13 مئوية

وقال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تعيش اليوم الاثنين طقسا ربيعيا معتدلا نهارا بارد قليلا ليلا، والشمس مشرقة منذ الصباح على الجبال والوديان والسماء صافية.

وأوضح رئيس المدينة، أن قمة جبل سانت كاترين، أعلى القمم الجبلية في مصر، سجلت صباح اليوم 13 درجة، وتصل إلى 19 في منتصف اليوم، أما قمة جبل موسى فسجلت 16 درجة، وتصل في النهار إلى 21 درجة، وسجلت مدينة سانت كاترين 17 درجة لتصل منتصف اليوم إلى 24 درجة، وبلغت نسبة الرطوبة 29%.

حرارة مرتفعة في مدن خليج العقبة

وذكر محافظ جنوب سيناء، أن مدن خليج العقبة الأربع تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم إذ سجلت مدينة دهب أعلى درجة وهي 27 مئوية، مع هبوب رياح شمالية بسرعة 19 كيلومترا في الساعة.

أما مدينة شرم الشيخ فسجلت 26 درجة، ومدينة نويبع 25، ومدينة طابا 24، وطور سيناء العاصمة 24، ورأس سدر 22، وأبورديس 25، وأبوزنيمة 25.