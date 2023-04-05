عاصفة ترابية تضرب مدينة طور سيناء وتوقف حركة الصيد بالميناء البحري

توقفت حركة الصيد بميناء الصيد البحري في مدينة طور سيناء، بعد تعرض المدينة اليوم الأربعاء إلى رياح شديدة تجاوزت سرعتها 51 كيلومترا في الساعة، وارتفعت الأمواج، ما ترتب عليه عدم استقرار حالة البحر.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إنه رفع درجة الاستعداد تحسبا للطوارئ، بعد تعرض المحافظة إلى طقس سيئ ورياح قوية محملة بالأتربة.

انعدام الرؤية

وقال المحافظ، إن اللواء حسن الحو، قائد مرور جنوب سيناء، أصدر تعليمات لرجال المرور الموجودين على الكمائن بضرورة إخطار قائدي السيارات على الطرق توخي الحيطة والحذر، لانعدام الرؤية في بعض المناطق على الطريق الدولي «الطور- نفق الشهيد أحمد حمدي».

وأضاف، أنه حتى الآن لم تشهد المحافظة أي حوادث، ولم تتلق غرفة عمليات المحافظة أي بلاغات بوقوع حوادث سير على الطرق.

توقف الصيد

وأكد «فودة»، أن حركة الصيد بميناء الصيد البحري بالطور متوقفة بسبب الرياح الشديدة التي تشهدها المدينة بسرعة تجاوزت 51 كيلومترا في الساعة، وهي رياح غربية وشمالية غربية محملة بالأتربة أدت إلى حجب رؤية الجبال من المدينة.