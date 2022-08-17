أبرز المعلومات عن الصاروخ الأمريكي «مينيتمان 3» العابر للقارات.. يحمل 3 رؤوس نووية

تزامنا مع التوترات بين أمريكا والصين، بسبب تايوان، وزيارة وفد من الكونجرس الأمريكى ورئيس مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى الجزيرة، وإعلان الصين إطلاق عدد من المناورات العسكرية وفرض عقوبات على مسؤولين في تايوان دعموا استقلال بلادهم أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إجراء اختبار روتيني لصاروخ «مينيتمان 3» الباليستي العابر للقارات وفيما يلى أبرز المعلومات عن الصاروخ الأمريكى..

أبرز المعلومات عن الصاروخ الأمريكى

-الصاروخ «مينيتمان 3» يستطيع حمل سلاح نووي.

- يحمل اسم كودي «إل جي إم - 30 جي».

- من إنتاج شركة «بوينج».

- يعد سلاحا مهما في ترسانة الجيش الأمريكي.

- يزيد مدى هذا الصاروخ على 9660 كيلومترا

-يمكنه التحليق بسرعة تقترب من 24 ألف كيلومتر في الساعة

-يحمل 3 رؤوس نووية

-يعود تاريخ تصنيعه إلى عام 1958

- الصاروخ "مينتمان 3" دخل الخدمة عام 1970

-يتكون الصاروخ من 3 مراحل بثلاث محركات تعمل بالوقود الصلب

-يتجاوز وزن الصاروخ 36 طن وقطره 1.67 متر

-يمكنه التحليق على ارتفاع يتجاوز 1100 كيلومتر

- تم اختيار شركة "بوينغ" لتصنيع الصاروخ

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن اختبار الصاروخ يوضح جاهزية القوى النووية الأمريكية ،كما يؤكد مدى فعالية الردع النووي لأمريكا،منوها إلى أنه تقرر تأجيل إطلاق الصاروخ ، لعدم التصعيد مع الصين تزامنا مع المناورات العسكرية التى أطلقتها قرب تايوان الشهر الجارى وفقا لشبكة العربية

الصين تحذر أمريكا من التدخل فى شؤونها

وحذرت الصين أمريكا من التدخل فى شؤونها الداخلية ،وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، مؤكدة أن الجيش الصينى على أتم الاستعداد لمواجهة أى تدخلات خارجية فى شؤون الصين

وتعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى تايوان أول زيارة لمسؤول أمريكى كبير منذ زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكى الأسبق عام 1997 أى منذ 25 عام