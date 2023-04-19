«الأوقاف» تنظم ملتقى الفكر الإسلامي لـ«الأئمة والعلماء» في 27 مديرية

أقامت وزارة الأوقاف ملتقى الفكر الإسلامى للأئمة والعلماء خلال شهر رمضان للمرة الأولى فى 27 مديرية على مستوى الجمهورية، وكذا ملتقى الفكر الرئيسى بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة عقب صلاة التراويح، إضافة إلى ملتقى الفكر الإسلامى للواعظات، حيث يقام لأول مرة بـ19 مسجداً، وملتقى الفكر الرئيسى بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، كما خصصت درس العصر ودرس السهرة للأئمة، ودرس الواعظات، بجميع المساجد، وخاطرة الفجر والتراويح (خمس دقائق) للأئمة، بجميع المساجد.

«الشئون الإسلامية» يقدم خصومات أبرزها 25% على الإصدارات الحديثة و20% للموسوعات

كما أقامت معرض الكتاب، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، منذ بداية شهر رمضان، بما يعكس اهتمام الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتزويد المجتمع بالثقافة الوسطية، وشهدت إقبالاً غير مسبوق من الطلاب الوافدين.

وأعلن «المجلس» عن مجموعة من الخصومات خدمة للجمهور وطلاب العلم، وجميع المعنيين بالشأن الدينى، خصم 25% على الإصدارات الحديثة وكتب التراث، إضافة إلى خصم 20% على الموسوعات والمنتخبات عربى ولغات، وخصم 50% على الإصدارات الإلكترونية.

كما أقامت فعاليات برنامج «سهرة رمضانية» بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذى يهدف إلى الوصول بالثقافة الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه، حيث عقدت فعاليات برنامج «سهرة رمضانية» عقب صلاة التراويح، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية فى شهر رمضان بقصر ثقافة العريش، وقصر ثقافة الطور، وقصور ثقافة «قنا - فارسكور بدمياط - كفر الشيخ - روض الفرج - الفيوم - السويس»، كما شاركت الوزارة بالفعاليات التثقيفية للطفل بمعرض فيصل الرمضانى للكتاب.