معلومات عن صاروخ إيلون ماسك الفضائي: الأكبر والأقوى في العالم

بعد أن أعلنت شركة «سبيس إكس»، التي يمتلكها رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن انطلاق أقوى صاروخ فضائي مطوّر على الإطلاق في أول رحلة مدارية تجريبية، تستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن صاروخ أيلول ماسك.

معلومات عن صاروخ إيلون ماسك

- يطلق على صاروخ إيلون ماسك اسم «ستارشيب»، ويصل ارتفاعه إلى 120 مترًا، ويمتلك ضعف قوة دفع أي صاروخ على الإطلاق، بحسب

- وجاء تصميم الصاروخ بشكل مميز، ليكون قابلا لإعادة استخدامه بشكل كامل وسريع، وحمل أشخاص وأقمار صناعية والدوران أكثر من مرة في اليوم بطريقة مشابهة لعبور طائرة نفاثة المحيط الأطلنطي.

تصميم الصاروخ

- يشمل النظام الصاروخي الجديد مرحلتين، هما سفينة الرحلات الفضائية «ستارشيب»، والمرحلة الثانية دافعة الصاروخ «سوبر هيفي»، وستكون تلك هي المرة الأولى التي يطلق فيها المرحلة الثانية، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية».

- وتهدف رحلة إطلاق الصاروخ إلى إرسال الطبقة الأولى من الصاروخ باتجاه الشرق، وذلك من أجل إكمال دوران حول الكرة الأرضية.

- وكان من المقرر أن تنطلق «ستارشيب» من منشأة لسبيس إكس في بوكا تشيكا بولاية تكساس الأمريكية يوم الإثنين، وذلك من خلال نافذة إطلاق تصل مدتها ساعتان تفتح في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أعلنت الشركة عن تأجيل إطلاق الرحلة إلى الفضاء لمدة يومين على الأقل بسبب تجمد أحد صمامات الضغط في دافعة النظام.

مكان هبوط الصاروخ

- وقالت شركة «سبيس إكس»، إنَّ الرحلة تهدف إلي عودة الصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض بعد اكتمال دوران حول الأرض، والهبوط في المحيط الهادئ في منطقة شمال جزر هاواي، وفقًا لشبكة «بي بي سي» البريطانية.

- صمم الصاروخ بطبقة وقائية عالية المقاومة لعملية التسخين الهائلة الذي يتعرض لها أثناء الهبوط.