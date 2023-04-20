إقبال كبير على شراء الفسيخ في بيلا بكفر الشيخ.. الأسعار تبدأ من 140 جنيها

تُعرف مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، بصناعة الفسيخ منذ مئات السنين، تلك الأكلة الشعبية التي تلقى رواجًا كبيرًا في مواسم الأعياد، وهي أكلة في الأصل فرعونية، كان يحرص المصريون القدماء على تناولها في الأعياد والمناسبات.

وتستعد مدينة بيلا لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتجهيز آلاف الأطنان من الفسيخ، من خلال عشرات المعامل التي تعمل على إعداد وتصنيع الفسيخ وبيعه في المحلات المنتشرة في أرجاء المدينة.

أسعار الفسيخ تبدأ من 140 حتى 240 جنيهًا

ويقول سعد الموافي، أقدم فسخاني في بيلا، لـ«الوطن»، إنّ هناك إقبالًا على شراء الفسيخ خلال هذه الأيام بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، لا سيما أنّ محلات بيع الفسيخ شهدت ضعفًا في الإقبال على شراء الأسماك المملحة، خلال أيام الشهر الكريم، لصعوبة تناولها في أثناء الصيام، منوهًا أنّ أسعار الفسيخ تبدأ من 140 حتى 240 جنيهًا.

ويستكمل «الموافي»، أنّ مدينة بيلا تُعتبر قلعة الفسيخ في مصر، مضيفًا: «نستعد نحن أصحاب محلات بيع الفسيخ في بيلا لموسم العيد منذ ثلاثة أشهر حتى نستطيع تلبية جميع الطلبات، خاصةً أنّ هناك العديد من الأهالي يطلبون كميات كبيرة كهدايا للمعارف والأقارب، كما أنّ هناك بعض المشاهير يطلبون أيضًا كميات كبيرة من الفسيخ ويتم إرساله إليهم في القاهرة، ونقوم بتوفير كميات كبيرة من الأسماك البوري ذات الجودة العالية ونصنعها لتُصبح فسيخًا جاهزًا للأكل في الوقت المناسب».

عملية تمليح الأسماك تستغرق حوالي 20 يومًا

ويُشير إبراهيم السكري، فسخاني ببيلا، إلى أنّ عملية تمليح الأسماك تستغرق حوالي 20 يومًا، وتتم وفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة والسكان، والطب البيطري، لافتًا إلى أنّ الإقبال على شراء الفسيخ من مدينة بيلا بدأ مع احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك نظرًا لجودة الأسماك المستخدمة، فيتردد على المدينة العديد من المشاهير للشراء منها، وأخذ الهدايا لمعارفهم وأحبابهم، مستطردًا: «نعمل على تلبية كل طلبات المحافظات عن طريق إرسال الفسيخ الديليفري إلي جميع المحافظات».

وأوضح ممدوح السكري، فسخاني في بيلا، أنّ هناك حرصًا من بعض المواطنين على شراء الفسيخ المخلي الجاهز للأكل مباشرة، ويتم إعداده وتجهيزه وبيعه للمواطنين، متابعًا: «ننظف الفسيخ، وننزع منه العظام، ونجهزه مسبقًا في برطمانات أو علب داخلها كمية معينة من زيت الطعام حتى لا يفسد، ويمكن حفظه عدة أيام ويكون جاهز مباشرة للأكل دون أن يحتاج إلي مجهود من الشخص، ويُعد هذا النوع من الفسيخ المخلي لجذب وتشجيع المواطنين علي شراء هذا النوع من الفسيخ لسهولته».