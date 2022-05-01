أسعار الفسيخ والرنجة قبل عيد الفطر 2022.. تبدأ من 32 جنيها

تشهد محلات بيع الفسيخ والرنجة إقبالا ملحوظا، بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، وأوضح تجار في الغرف التجارية، أنّ هناك 20 مصنعا مرخصا في مصر لتصنيع الرنجة، و650 أخرى بانتظار منحهم الترخيص.

وقال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إنّ مصر تعتمد بشكل كلي على استيراد سمكة «الهارنج» من هولندا والنرويج، ومعظمها يتركز في محافظات كفر الشيخ والغربية والبحيرة وأطراف الجيزة، لافتا إلى أنّ مصر هي المستورد الأول على مستوى العالم لهذه السمكة، حيث يقدّر حجم الاستيراد بنحو 120 ألف طن سنويا.

وتوقع صقر في تصريحات لـ«الوطن»، ارتفاع الأسعار هذا الموسم، نظرا للاستيراد الكامل، وارتفاع سعر الدولار، حيث يعوّل التجار على عيد شم النسيم وعيد الفطر كل عام لبيع الرنجة.

أسعار الفسيخ والرنجة

وترصد «الوطن» أسعار الرنجة والفسيخ في الأسواق، كما يلي:

- تراوح سعر كيلو الرنجة في الأسواق بين 42 حتى 50 جنيهًا.

- وصل سعر برطمان الرنجه فيليه 500 جرام إلى 38 جنيها.

- سجل سعر برطمان بطارخ رنجة 350 جراما قيمة 32 جنيها.

- كيلو السردين بـ60 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الملوحة بين 100 و150 جنيهًا.

- تراوح سعر الملوحة الأسواني السوبر من 120 إلى 140 جنيها حسب الحجم.

- تراوح سعر كيلو الفسيخ من 120 جنيها إلى 160 جنيها حسب الحجم.

- وصل سعر كيلو البطارخ البوري، والبطارخ الطوبار السوبر فصين إلى 1200 جنيه.

- سجل سعر كيلو البطارخ البوري السوبر فصين 1600 جنيه.

- سردين بلدي 100 جنيه.

- سردين مغربي سوبر 50 جنيها.

- علبة أنشوجة فيليه 250 جراما بـ30 جنيها.

- طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رنجة وفسيخ بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، بفروعها المنتشرة داخل محافظات الجمهورية كافة.

من جانبه، قال حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضر والفاكهة في الغرف التجارية، إنّ سعر البصل الأخضر استقر عن سعر جنيهين للربطة الواحدة، والخس الرابطة 3 كيلو تراوح بين 10 لـ15 جنيها، والكابوتشي بقيمة تراوحت بين 3.5 - 4.5 جنيه، ويباع الليمون بسعر تراوح بين 5 لـ12 جنيها، مشيرا إلى أنّ جميع الأصناف متوافرة في الأسواق ولا يوجد نقص.

فوائد البصل

وبيّنت العديد من الأبحاث الفائدة الكبيرة لتناول البصل، والتي تفوق فوائد تناول التفاح، حيث يساعد البصل على تقوية الأعصاب والقدرة الجنسية، فضلا عن احتوائه على مادة «عقلوكونين» التي تخفّض نسبة السكر في الدم، كما أنّها تعادل الأنسولين في مفعوله، حيث يقلّل البصل فرصة الإصابة بالجلطات، كما أنّه قاتل للميكروبات وطارد للديدان ومنشط ومنظف لحركة الأمعاء، ويُفضل لمن يعاني من عسر الهضم وتشنجات القولون، الامتناع عن تناول البصل.

فوائد الخس

وعُرف الخس في مصر القديمة كرمز للخصوبة، كما أنّه غني بالمعادن والحديد والفسفور والكالسيوم والنحاس واليود والكوبالت والكبريت والماغنسيوم، وهو من الأغذية المنشطة لحركة الأمعاء، كما يعالج الأرق ويهدئ الأعصاب ويقوي حاسة البصر.