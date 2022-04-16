أسعار الفسيخ والرنجة 2022 في مصر.. عشان تحتفل بشم النسيم

أيام قليلة تفصلنا عن عيد شم النسيم، الذي من المقرر أن يأتي هذا العام يوم الإثنين الموافق 25 أبريل الجاري، ما يجعل الكثير من محبي الاحتفال بتلك المناسبة يبحثون عن أسعار الفسيخ والرنجة 2022 في الأسواق المصرية اليوم، وبالرغم من أن شم النسيم هذا العام يأتي في شهر رمضان الكريم، إلا أن البحث عن أسعار تلك الوجبة عبر محركات البحث المختلفة يزداد يومًا بعد يوم.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنين المتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفسيخ والرنجة 2022 في الأسواق المصرية، وفق جولة «الوطن» في الأسواق ومحلات الفسخانية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفسيخ والرنجة 2022

وتباينت أسعار الفسيخ والرنجة في الأسواق ومحلات الفسخاني، من تاجر إلى آخر، وجاءت أسعارها كالآتي:

- سعر كيلو الفسيخ في الأسواق المصرية ومحلات الفسخانية بين 130 و140 جنيهًا للفسيخ الصحيح.

- سعر كيلو الفسيخ المخلي يتراوح بين 140 و150 جنيهًا.

- سعر كيلو الرنجة في الأسواق المصرية ومحلات الفسخانية يتراوح بين 60 و80 جنيها للرنجة الصحيحة.

- سعر كيلو الرنجة المخلية يتراوح بين 70 و90 جنيها للكيلو.

ويحرص العديد من محبي تناول الفسيخ والرنجة على شراء الأسماك طازجة حتى يقوموا بتخليلها بأنفسهم لتناولها في شم النسيم، تجنبا لشراء الفسيخ الفاسد الذي قد تؤدي أضراره إلى الوفاة، وجاء سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و45 جنيها في الأسواق المصرية.