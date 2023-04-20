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قناة الناس تذيع تلاوة للقارئ محمد رمضان الليثي من البرازيل (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
11:46 ص | الخميس 20 أبريل 2023
الشيخ محمد رمضان الليثي

الشيخ محمد رمضان الليثي

عرضت قناة الناس تلاوة خاشعة تمحي الأحزان للقارئ الشيخ محمد رمضان الليثي من مدينة جواندائي بدولة البرازيل.

تلاوات خاشعة للقراء حول العالم

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، تنقل قناة الناس طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

قناة الناس انطلقت في شكلها الجديد وبرامجها الجديدة

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

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بقلم نرمين عفيفي