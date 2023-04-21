طقوس أهالي سيناء في عيد الفطر المبارك.. «تريقة» و«خراريف»

يتميز عيد الفطر المبارك بطقوسه الخاصة وأجواؤه الروحانية، إذ يستعد المسلمون في آخر يوم من شهر رمضان الكريم، لاستقبال العيد عبر ترديد التكبيرات من بعد صلاة الفجر حتى أداء الصلاة، وفي سيناء، اعتاد الأهالي على استقبال العيد بـ«التريقة» والمجالس البدوية.

«التريقة» قبل صلاة عيد الفطر المبارك

يقول أحمد أبوزياد، أحد أبناء القبائل من مدينة الشيخ زويد، بـ«الوطن»، إنّ مناطق البادية بشمال ووسط وجنوب سيناء، لها عادات متفق على أغلبها منها «التريقة»، وتعني تناول أي طعام أو شراب قبل أداء صلاة عيد الفطر المبارك والمناسبات الأخرى.

وتابع أنّ أهالي القبائل، يتجمعون قبل صلاة عيد الفطر المبارك بساعة على الأقل في ساحة قريبة من المساجد أو زاوية صغيرة أو «عريش»، أي المقعد، ويشرف عليها أو يملكها كبير القبيلة، ويكون قد تم تنظيفها مسبقًا، وتجهيزها بإبريق «كارج» الشاي والقهوة منذ الفجر، ثم يتم الإبريق على «طبلية» خشبية، كما يتم وضع «الزاد» وهو عبارة عن خبز وزيت زيتون وملح.

ويبدأ كبير القبيلة في استضافة الأهالي، مُرددًا: «اتفضلوا تريقو»، أي «فكوا الريق على الشراب والطعام على الطبلية الخشبية».

حصر الغائبين

ويتابع محمد أبو المقلوز، من أبناء البادية، أنه عقب صلاة عيد الفطر المبارك والمناسبات الأخرى، تبدأ القبيلة في حصر بعضها، وإذا كان أحدهم تغيب بدون عذر، ويتم تعقب الغائب لمعرفة أسباب الغياب، خشية أن يصيبه مكروه وتقديم المساعدة والدعم له.

المصافحة عقب صلاة العيد

ويقول الشيخ إبراهيم السواركة أحد شيوخ القبائل، أنه من ضمن العادات والتقاليد لأهالي سيناء عقب صلاة عيد الفطر المبارك، هي أنّ يصطف أهل القبيلة في المسجد على شكل دائري لمصافحة بعضهم البعض، ثم الذهاب إلى المجلس «المقعد» لشرب القهوة وتفقد الغائبين.

«الخراريف» قصص وحكايات المجالس

ويكمل الشيخ إبراهيم، أنه بعد ذلك، تبدأ «الخراريف» وتعني باللهجة السيناوية القصص والحكايات والذكريات عن عيد الفطر المبارك، ومنها «المضحكة» أو التي بها حكم ومواعظ للجميع، ثم ينطلق أهل القبيلة إلى بيوتهم للسلام على الأهل والجيران، وبعدها إلي الأقارب في تجمعات محملين بالهدايا سواء كعك العيد أو «العيدية» وهي المبالغ المالية، ونادرًا ما يدخل أحد على الضيوف بيد فارغة.