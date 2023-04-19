أرخص ملابس العيد للشباب والفتيات بمحافظة شمال سيناء

يهتم أهالي سيناء، بمعرفة أماكن وأسعار ملابس عيد الفطر المبارك بأسواق المحافظة.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، أسعار الملابس وأنواعها وأماكن تواجدها في شمال سيناء، لتسهيل المهمة على الآباء والأمهات في عملية الشراء.

أماكن أرخص البضائع بمحافظة شمال سيناء

سوق الصعايدة، وسوق الخميس بمدينة العريش.

سوق الثلاثاء في الشيخ زويد.

سوق البرث في وسط سيناء.

منطقة السويقة في مدينة بئر العبد.

سوق جلبانة الرئيسي بمناطق غرب بئر العبد.

أسعار الملابس في أسواق شمال سيناء

جاءت أسعار البضائع بمحافظة شمال سيناء، بحسب مديرية تموين شمال سيناء في بيان لها، كالتالي:

سعر البنطلون الرجالي 100 جنيه.

سعر القميص الرجالي 100 جنيه.

سعر الفستان البناتي الصغير 150 جنيهًا.

سعر بنطلون ولادي 120 جنيهًا.

سعر قميص أولاد أو تي شيرت 120 جنيهًا.

سعر بدلة المواليد 150 جنيهًا.

سعر عباءة البيت للنساء 120 جنيهًا.

سعر عباءة الخروج 300 جنيه.

وكيل وزارة التموين: الأسعار في متناول الجميع

بدورها أكدت أماني رسلان وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، أنّ محلات بيع الملابس في شمال سيناء تنقسم لقسمين، وهما المحلات والأسواق الشعبية، وتتنوع بهما كافة الأذواق، مشيرة إلى أنّ الأسعار في الأسواق تعتبر في متناول محدودي الدخل والجميع، وهناك مراقبة يومية على الأسعار بالمحافظة.