محافظ شمال سيناء يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

قدم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التهنئة للأقباط بشمال سيناء بعيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته على رأس وفد من قيادات المحافظة لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بضاحية السلام بالعريش، وكان في استقبالهم الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والقساوسة ورجال الدين القبطي.

تهنئة الأقباط بعيد القيامة

وقدم المحافظ التهنئة بعيد القيامة إلى الأخوة الأقباط في محافظة شمال سيناء على وجه الخصوص وفي مختلف المحافظات المصرية على وجه العموم، بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرًا الى أن مصر كلها تحتفل به، وأن هذه الأيام تشهد عدد من الأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية والوطنية.

سيناء أرض مقدسة عبرها الأنبياء

وأكد المحافظ على وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه، وأن سيناء أرض مقدسة عبرها عدد كبير من الأنبياء، كما كانت أولى محطات العائلة المقدسة، لافتًا إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى بها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه أكد أسقف سيناء الشمالية العلاقات الطيبة وعلاقات الود والمحبة بين كل المصريين من المسلمين والأقباط على أرض مصر، لافتا إلى أن الاحتفال بعيد القيامة هذا العام مختلف عن السنوات الماضية، حيث تتعانق فيه الأعياد والأفراح والقلوب، وتشهد هذا العام استقرارًا كبيرًا بفضل جهود وتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار الى أن كل من الدين الإسلامي يحضان على المحبة والسلام، لافتًا إلى أن القيامة تعني الاستقرار في حياة سعيدة مستقرة لا يشوبها شيء، فيها السلام والمحبة والاطمئنان.

ومن جانبه قدم الشيخ محمود مرزوق، مدير عام الأوقاف، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد نيابة عن أئمة المساجد في كافة ربوع المحافظة، مشيرًا الى أن الشعب المصري بمسلميه ومسيحيه جسد واحد يتألم لآلام بعضه البعض ويفرح لفرحه، ويسعى إلى مشاركة كل منهم للآخر في كافة المناسبات.

جميع الأديان تحض على السلام

وقال الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، إن جميع الأديان تحض على السلام والأمن، وأن مصر هي بلد التسامح والمحبة للجميع، كما أن الدين الإسلامي يدعو إلى التسامح والحب بين البشر والعمل من أجل خير الجميع.