القومي للمرأة يستخرج 57 شهادة ميلاد لساقطي القيد لأبناء البادية بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تنفيذ المجلس القومى للمرأة فرع مطروح، أوراقا ثبوتية «شهادات ميلاد» لـ57 من السيدات البدويات من ساقطي القيد من أبناء البادية على مستوى محافظة مطروح في المراكز والمدن المختلفة، وذلك بالمجان بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

9 آلاف بطاقة رقم قومي في مطروح

وأكدت الدكتورة سليمة عبدالرحيم مقررة المجلس القومي للمرأة بمطروح، اليوم السبت، الانتهاء من استخراج 9 آلاف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات في القرى والنجوع والمناطق النائية شرق وغرب مدينة مرسى مطروح.

توعية 120 ألف سيدة بمخاطر الزواج المبكر

وأضافت مقررة المجلس القومي للمرأة بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جار تنظيم حملات طرق الأبواب في مختلف المناطق السكنية بمراكز محافظة مطروح الثمانية، واستفاد منها حتى الآن نحو 120 ألف سيدة من أبناء قبائل مطروح، للتوعية بعدد من المشكلات التى تنتشر في المجتمعات المحلية من بينها خطورة الزواج المبكر وتأثيرة على الصحة العامة للفتاه والصحة الإنجابية في هذا السن الخطير، والوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية منه لمنع إنتشار الفيروس الخطير الذي يهدد حياة المواطنين، بالإضافة إلى التوعية بترشيد الإستهلاك في المياه والكهرباء وغيرها من القضايات المجتمعية التى تهم أهالى مطروح.

حملات طرق الأبواب في مطروح

وأشارت مقررة المجلس القومي للمرأة بمطروح، إلى أن فرع المجلس ينفذ حملات على مدار العام لطرق الأبواب في النجوع والتجمعات السكنية في مطروح من خلال أخصائيات ورائدات رفيات تحت إشراف المجلس القومي، ضمن خطة موضوعة لحل جميع القضايا والمشكلات التى تواجه المجتمعات المحلية بمحافظة مطروح.