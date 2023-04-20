«الداخلية» توزع عبوات كعك العيد على نزلاء المستشفيات ودور الأيتام

شاركت وزارة الداخلية المواطنين احتفالهم بعيد الفطر المبارك وتمّ توزيع عبوات كعك على النزلاء بعدد من المستشفيات العامة ودور رعاية الأيتام.

وفي سياقٍ متصل وفى إطار مبادرة كلنا واحد، وزع رجال الشرطة وجبات الإفطار على المواطنين بالميادين العامة والطرقات ممن تصادف تواجدهم أثناء وقت الإفطار.

يأتي ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي للوزارة والتواصل مع المواطنين خلال المبادرات الإنسانية.