«الداخلية»: القبض على 4 تجار مخدرات في حملة أمنية بالقاهرة الكبرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 تجار مخدرات في حملة أمنية في القاهرة، وجاءت نتائجها على النحو التالي:

- ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التبين، حال تواجده في منطقة محل سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,150 كيلوجرام، وعدد 5060 قرصا مخدرا، وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، ميزان حساس، مبلغ مالي،هاتف محمول.

- ضبط شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما سيارة نصف نقل بدون تراخيص، قيادة أحدهما وملك شقيقه بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وزنت 3.700 جرام، هاتفي محمول، ومبلغ مالي.

- ضبط أحد الأشخاص، مقيم في دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، حال استقلاله سيارة أجرة، وترجله منها قبل الوصول إلى محطة تحصيل الرسوم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلوجرام، هاتف محمول.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وكدت الأجهزة الأمنية أنه بمواجهة المتهمين، أقروا بوقائع الضبط وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الوقائع السابقة.